Усик і близько не стоїть: Кличку належить один вічний рекорд у боксі

Володимир Кличко назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, встановивши чимало рекордів. Один із них досі ніхто не зміг побити й навряд чи зможе найближчим часом.

Кличку належить рекорд за найбільшою кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. Відповідно до даних BoxRec, українець переміг 23 бійців у титульних поєдинках, пише 24 Канал.

Який унікальний рекорд у Володимира Кличка?

У рейтингу Кличку вдалося випередити легендарного американця Джо Луїса, який переміг 22 бійців. Ба більше, як свідчить стаття на Вікіпедії, Володимир, який провів 64 бої на професійному ринзі, кращий за ікону боксу Мухаммеда Алі. На рахунку американця 21 перемога в чемпіонських поєдинках.

Варто звернути увагу, що в послужному списку Кличка чимало знаменитих та сильних боксерів того часу. Зокрема, це Кріс Берд, Леймон Брюстер, Султан Ібрагімов, Руслан Чагаєв, Хасім Рахман, Девід Хей та інші.

Найбільша кількість переможених суперників у боях за титул чемпіона світу

– 23 перемоги; Джо Луїс – 22 перемоги;

Мухамед Алі – 21 перемога;

Ларрі Голмс – 20 перемог;

Леннокс Льюїс та Віталій Кличко – 15 перемог;

– 15 перемог; Майк Тайсон – 11 перемог;

Джо Фрейзер – 10 перемог;

Томмі Бернс, Евандер Холіфілд та Ентоні Джошуа – 9 перемог.

Чи може Усик побити рекорд Кличка?

Олександр Усик у 2019 році змінив вагову категорію та перейшов у хевівейт. У надважкій вазі непереможний українець провів 8 боїв, з яких 6 були за титул чемпіона світу.

Відповідно, щоб повторити рекорд Кличка, Усик потрібно здобути ще 17 перемог у чемпіонських боях. Проте 38-річний українець планує провести всього кілька боїв та завершити кар'єру боксера.

Хто найближчий до рекорду Кличка?