Бывший украинский боксер оценил шансы на возвращение Кличко

Владимир Кличко собирается вернуться на ринг. В мире бокса по-разному оценивают потенциальный камбэк легендарного украинского супертяжа.

Евгений Хитров прокомментировал возможность Кличко снова выйти в ринг. Бывший украинский боксер считает, что шансы все-таки существуют, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua

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Хитров о возвращении Кличко

Евгений Хитров назвал возвращение Владимира Кличко одним из знаковых событий в спорте. Украинский экс-боксер оценил шансы бывшего чемпиона мира на возобновление выступлений – 60 на 40.

Все же, учитывая авторитет украинского чемпиона, ему могут организовать бой летом с кем-то из топ-10. И не надо обращать внимания на паспортные данные Кличко. Легендарный Бернард Хопкинс получал титулы в еще более почтенном возрасте,

– сказал Хитров.

Отметим, что ранее Владимир Кличко высказался по поводу реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский экс-боксер поделился мнением, если бы сейчас завершился его бой с "Цыганским королем".