Кому проигрывал Владимир Кличко: 5 боксеров, которые победили легенду

Владимир Кличко стал одной из самых выдающихся фигур в мировом боксе и оставил весомый след в истории этого спорта. За свою карьеру он провел 69 поединков, одержав 64 победы, из которых 54 нокаутом, и потерпел лишь 5 поражений.

Вспоминаем пятерых боксеров, которым удалось одолеть украинского чемпиона. Об этих соперниках подробнее расскажет 24 Канал.

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Кому проигрывал Владимир Кличко?

Росс Пьюритти (США) – 5 декабря 1998 год, Киев

Первое поражение Кличко произошло на родном ринге. Владимир уверенно контролировал большую часть поединка, но под конец боя сказалась усталость. В 11-м раунде из-за пропущенных ударов и истощения, рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Это был единственный поединок в профессиональной карьере Владимира Кличко, который состоялся в Украине.

Корри Сандерс (ЮАР) – 8 марта 2003 года, Ганновер

Этот поединок стал настоящей сенсацией. Южноафриканец шокировал украинца молниеносными и мощными ударами левой. Бой завершился нокаутом уже во 2-м раунде, а Кличко потерял титул чемпиона WBO.

Этот бой остался в истории бокса как один из самых известных апсетов (неожиданных результатов), а журнал The Ring присвоил ему титул "Апсет года".

Напомним! 24 апреля 2004 года Виталий Кличко вышел на ринг против Корри Сандерса в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Виталий ярко отомстил за своего брата, одержав победу техническим нокаутом в восьмом раунде. После встреч с братьями Кличко Сандерс провел еще несколько боев и завершил карьеру в 2008 году. В сентябре 2012 года он трагически погиб в ЮАР, прикрыв дочь во время вооруженного нападения на ресторан.

Леймон Брюстер (США) – 10 апреля 2004 года, Лас-Вегас

В поединке за вакантный титул WBO Владимир доминировал в начале, однако впоследствии резко потерял силы. Рефери остановил встречу в 5-м раунде.

После поединка Кличко срочно доставили в больницу, где обнаружили, что уровень сахара в его крови в несколько раз превышает норму. Представители украинского боксера выдвинули версию о возможном умышленном отравлении. К проверке обстоятельств присоединилось даже ФБР, однако никаких официальных подтверждений преступления так и не было установлено.

Однако в 2007 году Кличко взял убедительный реванш, заставив Брюстера сдаться после 6-го раунда.

Тайсон Фьюри (Великобритания) – 28 ноября 2015 года, Дюссельдорф

Британский "Цыганский король" прервал впечатляющую беспроигрышную серию Кличко, которая длилась более 11 лет. Фьюри одержал победу единогласным решением судей по очкам (115 – 112, 115 – 112, 116 – 111), отобрав у Владимира титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Энтони Джошуа (Великобритания) – 29 апреля 2017 года, Лондон

Последний и самый драматичный поединок в карьере Кличко состоялся на переполненном стадионе "Уэмбли". Оба боксера побывали в нокдаунах, но в 11-м раунде Джошуа сумел вырвать победу техническим нокаутом. Этот поединок оказался финальным в профессиональной карьере украинского чемпиона.