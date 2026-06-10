Пригадуємо п'ятьох боксерів, яким вдалося здолати українського чемпіона. Про цих суперників детальніше розповість 24 Канал.

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Кому програвав Володимир Кличко?

Росс П'юрітті (США) – 5 грудня 1998 рік, Київ

Перша поразка Кличка сталася на рідному рингу. Володимир впевнено контролював більшу частину поєдинку, але під кінець бою далася взнаки втома. У 11-му раунді через пропущені удари та виснаження, рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Це був єдиний поєдинок у професійній кар'єрі Володимира Кличка, який відбувся в Україні.

Коррі Сандерс (ПАР) – 8 березня 2003 року, Ганновер

Цей поєдинок став справжньою сенсацією. Південноафриканець шокував українця блискавичними та потужними ударами лівою. Бій завершився нокаутом уже в 2-му раунді, а Кличко втратив титул чемпіона WBO.

Цей бій залишився в історії боксу як один із найвідоміших апсетів (несподіваних результатів), а журнал The Ring присвоїв йому титул "Апсет року".

Нагадаємо! 24 квітня 2004 року Віталій Кличко вийшов на ринг проти Коррі Сандерса у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Віталій яскраво помстився за свого брата, здобувши перемогу технічним нокаутом у восьмому раунді. Після зустрічей із братами Кличками Сандерс провів ще кілька боїв і завершив кар'єру у 2008 році. У вересні 2012 року він трагічно загинув у ПАР, прикривши доньку під час збройного нападу на ресторан.

Леймон Брюстер (США) – 10 квітня 2004 року, Лас-Вегас

У поєдинку за вакантний титул WBO Володимир домінував на початку, проте згодом різко втратив сили. Рефері зупинив зустріч у 5-му раунді.

Після поєдинку Кличка терміново доправили до лікарні, де виявили, що рівень цукру в його крові в кілька разів перевищує норму. Представники українського боксера висунули версію про можливе навмисне отруєння. До перевірки обставин долучилося навіть ФБР, однак жодних офіційних підтверджень злочину так і не було встановлено.

Проте у 2007 році Кличко взяв переконливий реванш, змусивши Брюстера здатися після 6-го раунду.

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) – 28 листопада 2015 року, Дюссельдорф

Британський "Циганський король" перервав вражаючу безпрограшну серію Кличка, яка тривала понад 11 років. Ф'юрі здобув перемогу одноголосним рішенням суддів за очками (115 – 112, 115 – 112, 116 – 111), відібравши у Володимира титули WBA, WBO, IBF та IBO.

Ентоні Джошуа (Велика Британія) – 29 квітня 2017 року, Лондон

Останній і найбільш драматичний поєдинок у кар'єрі Кличка відбувся на переповненому стадіоні "Вемблі". Обидва боксери побували у нокдаунах, але в 11-му раунді Джошуа зумів вирвати перемогу технічним нокаутом. Цей поєдинок виявився фінальним у професійній кар'єрі українського чемпіона.