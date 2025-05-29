Кличко-младший откровенно признался, кто был самым сложным соперником в его карьере

Владимир Кличко поделился воспоминаниями из своей долгой и яркой. "Доктор Стальной Молот" назвал своего самого сложного соперника.

За свою карьеру Кличко-младший побил немало соперников. Однако, по его словам, самым сложным был его брат Виталий Кличко, с которым он не встречался в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Кличко-младший о брате

Владимир Кличко отметил, что его брат Виталий Кличко был для него лучшим другом, союзником, а также конкурентом и соперником. "Доктор Стальной Молот" заявил, что между ними была конкуренция.

Благодаря чему, они всегда совершенствовались и становились лучше. Кличко-младший отметил, что для него это была радость иметь такого союзника, чтобы реализовать свои цели.

Не существует человека, который сделал себя сам. Это ложь, если кто-то говорит: Я сам себя сделал. Это неправда, потому что тебя создали двое – твои отец и мать. Поэтому давайте начнем с этого как с основы. И если ты хочешь достичь чего-то в жизни, тебе нужны союзники. Иногда даже твои соперники могут стать твоими союзниками. И именно это я имею в виду под конкуренцией,

– сказал Кличко-младший.

Напомним, что Владимир Кличко за свою карьеру получил немало чемпионских поясов. В свое время "Доктор Стальной Молот" становился олимпийским чемпионом в супертяжелом весе.

Владимир и Виталий Кличко выступали в одной весовой категории. Однако братья ни разу не дрались друг против друга.

Ранее, Владимир Кличко рассказал, почему он никогда не дрался с братом за свою долгую карьеру. "Доктор Стальной Молот" также отверг идею боя против Александра Усика.