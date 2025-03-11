Обвинил в пиаре: легенда бокса разнес возможное возвращение Кличко на фоне войны в Украине

Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс. Все ради побития рекорда Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.

Сейчас тема возвращения Владимира Кличко на профи-ринг является с большим знаком вопроса. Бывший чемпион мира Барри Макгиган негативно высказался относительно возможного камбэка украинца в профессиональный бокс.

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Критически высказался о возможном возвращении

Член зала боксерской славы уверен, если боксер закончил карьеру, то больше никогда не должен ее восстанавливать. Макгиган вспомнил старшего брата Владимира, который после спортивной карьеры взял политический вектор, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Когда выходишь на пенсию, оставайся на пенсии. Но каждый человек делает то, что считает нужным, и учитывая то, что происходит в Украине и России, он, возможно, захочет сделать что-то, чтобы двигаться в этом плане. Его брат – мэр Киева. Возможно, они захотят попиариться на этом, но реально, в чисто боксерском смысле, ему не стоит беспокоиться о возвращении,

– заявил Макгиган.

Ранее Барри Макигиган высказался о возможном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира не только дал прогноз на ход поединка, но и назвал победителя второй битвы.

Напомним. Владимир Кличко провел свой последний бой в апреле 2017-го года, когда проиграл Энтони Джошуа. Перед этим украинец был побит Тайсоном Фьюри, которого в 2024-м году дважды поверг Александр Усик. За спиной Кличко-младшего 64 победы (54 – нокаутом) в 69-ти проведенных боях, в которых он потерпел 5 поражений.

В СМИ уже приписывают Владимиру разных соперников, начиная от реваншей с Джошуа и Фьюри, который закончил карьеру, до боя с Дюбуа.