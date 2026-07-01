Гассиев рассказал, что спарринг с бывшим линейным чемпионом мира в супертяжелом весе состоялся 12 лет назад в Майами (США). Об этом сообщает Sporf.

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Кличко победил россиянина Гассиева

Россиянин, которому на тот момент было 20 лет, получил предложение от тренера провести несколько тренировочных поединков с Кличко.

Мы поехали в Майами и провели несколько спаррингов, и он разгромил меня так, будто это было единогласное решение судей. Но это не имело значения, потому что он – легенда. Конечно, он меня победил – я был молод, я пришел на урок бокса, чтобы почувствовать атмосферу и увидеть ауру чемпиона с большой командой и множеством спарринг-партнеров,

– сказал Гассиев.

После того как Александр Усик отказался от всех своих титулов чемпиона мира в супертяжёлом весе, Гассиев получил полноценный титул чемпиона WBA.

Кличко может возобновить карьеру

50-летний Кличко продолжает поддерживать отличную физическую форму, что порождает слухи о возможном возобновлении карьеры спортсмена. Известный блогер и эксперт по боксу Макс Диденко предполагает, что Владимир может сразиться за пояс WBC, который до недавнего времени принадлежал Усику.

Он не исключает, что соперником Кличко станет новоиспеченный чемпион мира Агит Кабаел. Титул WBC перешел к немцу после того, как Усик освободил пояс. По словам Диденко, такой бой может стать громким событием в Германии, где Владимир завоевал мировую славу.