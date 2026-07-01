Гассієв розповів, що спаринг з колишнім лінійним чемпіоном світу у надважкій вазі відбувся 12 років тому в Маямі (США). Про це повідомляє Sporf.

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Кличко переміг росіянина Гассієва

Росіянин, якому на той момент було 20 років, отримав пропозицію від тренера провести кілька тренувальних поєдинків з Кличком.

Ми поїхали до Маямі й провели кілька спарингів, і він побив мене так, ніби це було одностайне рішення суддів. Але це не мало значення, тому що він легенда. Звісно, він мене переміг – я був молодий, я прийшов за уроком боксу, щоб відчути атмосферу і побачити ауру чемпіона з великою командою та багатьма спаринг-партнерами,

– сказав Гассієв.

Після того як Олександр Усик відмовився від усіх своїх титулів чемпіона світу у надважкій вазі, Гассієв отримав повноцінний титул чемпіона WBA.

Кличко може відновити кар'єру

50-річний Кличко продовжує підтримувати чудову фізичну форму, що породжує чутки про ймовірне відновлення кар'єри спортсмена. Відомий блогер та експерт з боксу Макс Діденко припускає, що Володимир може битися за пояс WBC, який донедавна належав Усику.

Він не виключає, що суперником Кличка стане новоспечений чемпіон світу Агіт Кабаєл. Титул WBC перейшов до німця після того, як Усик звільнив пояс. За словами Діденка, такий бій може стати гучною подією у Німеччині, де Володимир здобув світову славу.