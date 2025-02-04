"Это невозможно": промоутер назвал боксера, с которым ни при каком условии не подерется Усик

Александр Усик определится со своим следующим соперником после боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера. Промоутер непобедимого украинца назвал одного боксера, с которым Усик никогда не выйдет в один ринг.

Александр Красюк развеял все слухи о возможном бое между Александром Усиком и Владимиром Кличко, Если, конечно, последний вернется на профи-ринг. Промоутер поставил точку в этих обсуждениях у себя в инстаграме, пишет 24 Канал.

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Увидят ли фанаты бой Усик – Кличко

По словам промоутера, Усик никогда не выйдет в один ринг с Кличко-младшим.

Чтобы всем вам было понятно: Красюк никогда не говорил даже о возможности боя двух украинских легенд – Александра Усика и Владимира Кличко. Этот бой не является возможным,

– написал Красюк.

Ранее Красюк прокомментировал возможное возвращение Владимира в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана. Кличко хочет стать новым самым возрастным чемпионом мира. Известный промоутер уверял, что бой против Кличко может быть только в мечтах Усика, его команды и болельщиков.

Среди потенциальных соперников Кличко, если тот вернется в ринг, называли Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри. Последний, к слову, в начале 2025-го года неожиданно для всех в очередной раз закончил карьеру. Однако известный журналист Майк Коппинджер предложил Владимиру присмотреться к бою против победителя пары Дюбуа – Паркер, которого тоже ждет Усик.

А вот журнал The Ring уже даже анонсировал возвращение украинской легенды бокса в ринг до конца текущего года.