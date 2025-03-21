Это была бы катастрофа, – Кличко оценил возвращение бокса в программу Олимпийских игр

В четверг, 20 марта, Международный олимпийский комитет вынес окончательное решение относительно бокса в программе Олимпийских игр. МОК вернул бокс на Олимпиаду.

Владимир Кличко оценил важность такого решения МОК для развития бокса. Украинская легенда бокса в восторге от камбэка его вида спорта в программу Олимпийских игр, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Важность возвращения бокса на Олимпиаду

Кличко-младший заверил, что именно победа на Олимпиаде является одним из его крупнейших достижений в спортивной карьере. Владимир не скрывает, что ему было грустно, когда бокс был исключен из программы престижных соревнований 4-летия.

Это фантастическая новость. Золото Олимпиады – одно из самых больших достижений в моей карьере, и мне было бы обидно видеть, что у нового поколения боксеров забрали возможность бороться на Играх. Было важно сохранить бокс на Олимпиаде. Это важно и для тех, кто только начинает заниматься этим спортом, и для тех, кто уже выступает в профессионалах. Это была бы катастрофа, если бы бокс потерял место на Играх-2028, поэтому я очень рад и благодарю всех, кто работал над этим решением,

– заявил Кличко.

Напомним, что Владимир Кличко завоевал олимпийское "золото" на Играх в Атланте 1996-го года в супертяжелом весе.

К слову. Олимпийские игры-2028 будут проходить в американском Лос-Анджелесе с 14 июля по 30 июля. Кроме бокса в программу Олимпиады включили другие виды спорта: бейсбол/софтбол, крикет, лакросс, сквош и флаг-футбол.

Отметим, что существует много слухов о возможном возвращении в ринг Кличко-младшего. Владимир хочет стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана. Украинец в последний раз выходил в ринг в конце апреля 2017-го года, когда проиграл Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира Барри Макгиган критически высказался о возможном возвращении Кличко.