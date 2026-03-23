Боксер известен под прозвищем "Доктор стальной молот". Почему именно такое имя он получил, рассказывает 24 канал.
Смотрите также "У него тело 30-летнего": промоутер ответил, вернется ли Владимир Кличко на ринг
Почему Владимира Кличко называли "Доктор стальной молот"?
Сочетание науки и силы
Первая часть прозвища – "Доктор" – имеет вполне реальное основание.
Владимир Кличко получил научную степень кандидата наук в области спортивной науки в Киевском национальном университете физического воспитания и спорта Украины.
- "Стальной Молот" – о стиле в ринге
Вторая часть прозвища – "Стальной Молот" – отражает его манеру ведения боя.
Точные удары, особенно правый прямой, становились настоящим "оружием", которое неоднократно приносило ему победы нокаутом. Соперники отмечали, что каждый его удар ощущался как удар молота.
Что известно о Владимире Кличко?
- По данным Википедии, Владимир Кличко начал спортивную карьеру как любитель и уже в 1996 году получил золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в супертяжелой весовой категории, завершив любительский путь с выдающимся рекордом.
В том же году он начал профессиональную карьеру и быстро утвердился как один из сильнейших боксеров своего поколения. В течение 2000 – 2015 годов Кличко младший становился чемпионом мира в тяжелом весе по нескольким престижным версиям – WBO, IBF, WBA и IBO, держа объединенный чемпионский статус.
За время профессиональной карьеры он провел 69 поединков, одержал 64 победы, из которых 53 – нокаутом.
С 29 ноября 2018 года, по данным UEFA Foundation, Кличко младший является членом попечительского совета Детского фонда УЕФА.
После завершения спортивной карьеры он активно занимается предпринимательской, публицистической и благотворительной деятельностью, в частности в Klitschko Foundation, а также реализует образовательные и спортивные проекты для молодежи.