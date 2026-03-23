Боксер известен под прозвищем "Доктор стальной молот". Почему именно такое имя он получил, рассказывает 24 канал.

Почему Владимира Кличко называли "Доктор стальной молот"?

Сочетание науки и силы

Первая часть прозвища – "Доктор" – имеет вполне реальное основание.

Владимир Кличко получил научную степень кандидата наук в области спортивной науки в Киевском национальном университете физического воспитания и спорта Украины.

"Стальной Молот" – о стиле в ринге

Вторая часть прозвища – "Стальной Молот" – отражает его манеру ведения боя.

Точные удары, особенно правый прямой, становились настоящим "оружием", которое неоднократно приносило ему победы нокаутом. Соперники отмечали, что каждый его удар ощущался как удар молота.

