Last dance: Кличко откровенно рассказал, ждать ли его возвращения в спорт

Все больше слухов появляется вокруг возможного возвращения Владимира Кличко на ринг. Легенда мирового бокса расставил все точки над "і" относительно своего будущего.

48-летний бывший боксер пробыл в спортивном мире почти 30 лет, поэтому откровенно признался, что в будущем не видит своего возвращения в спорт. Однако не отрицает своего "последнего танца" на ринге, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Бомбардир".

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Кличко о возвращении в большой спорт

Также Владимир Кличко признался, соскучился ли он по большому боксу.

Я наелся спортом. Это очень и очень сложная работа. Это больно ментально и физически. Спорт ограничивает тебя в жизни. Ты ограничен как спортсмен. Нет, я не хочу возвращения в спорт. Я могу, как называют last dance, но возвращения в спорт не будет,

– заявил Кличко-младший.

Бывший боксер сообщил, что после профессиональной карьеры в его жизни появились новые вызовы, которые он готов покорять в дальнейшем. Кличко-младший назвал одним из таких жизненных вызовов войну в Украине против России. Сейчас вся страна и непосредственно Владимир работают над тем, чтобы у украинцев была возможность пожить после окончания войны.

Владимир Кличко добавил, что сейчас весь мир стал зрителем того, как Украина смело обороняется от безжалостного врага, а в будущем будут наблюдателями периода восстановления его родной страны.

В СМИ было много информации о возможном возвращении Кличко-младшего в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана. Владимир хочет стать новым старейшим чемпионом мира. Были даже слухи, что организаторы развлечений в Саудовской Аравии задумываются над проведением боя Владимир Кличко – Тайсон Фьюри. Британец готов дать реванш украинцу, которого уже побеждал в 2015-м.