48-річний колишній боксер пробув у спортивному світі майже 30 років, тому відверто зізнався, що у майбутньому не бачить свого повернення у спорт. Однак не заперечив свого "останнього танцю" на ринзі, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "Бомбардир".

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Кличко про повернення у великий спорт

Також Володимир Кличко зізнався, чи скучив він за великим боксом.

Я наївся спортом. Це дуже і дуже складна робота. Це боляче ментально та фізично. Спорт обмежує тебе в житті. Ти обмежений як спортсмен. Ні, я не хочу повернення в спорт. Я можу, як називають last dance, але ж повернення в спорт не буде,

– заявив Кличко-молодший.

Колишній боксер повідомив, що після професійної кар'єри у його житті з'явились нові виклики, які він готовий підкорювати надалі. Кличко-молодший назвав одним із таких життєвих викликів війну в Україні проти Росії. Наразі уся країна та безпосередньо Володимир працюють над тим, аби в українців була можливість пожити після закінчення війни.

Володимир Кличко додав, що наразі увесь світ став глядачем того, як Україна сміливо обороняється від безжального ворога, а в майбутньому будуть спостерігачами періоду відбудову його рідної країни.

У ЗМІ було багато інформації про можливе повернення Кличка-молодшого у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана. Володимир хоче стати новим найстарішим чемпіоном світу. Були навіть чутки, що організатори розваг у Саудівській Аравії замислюються над проведенням бою Володимир Кличко – Тайсон Ф'юрі. Британець готовий дати реванш українцю, якого вже перемагав у 2015-му.