Усик может помочь: названы имена всех возможных соперников Кличко

Владимир Кличко планирует возобновить профессиональную карьеру боксера. "Доктор Стальной Молот" намерен установить историческое достижение и побить рекорд Джорда Формана, став самым возрастным чемпионом мира.

Все больше появляется информации и слухов о вероятном камбэке Кличко-младшего. Издание WBN обнародовало список возможных соперников, с которыми может подраться легенда бокса в 2025 году, сообщает 24 канал.

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С кем будет драться Кличко

Первый вариант для Владимира Кличко в случае возвращения – это бой между победителем поединка Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Триумфатор противостояния будет обладать чемпионским поясом IBF в супертяжелом весе.

Также среди потенциальных соперников Кличко-младшего фигурируют имена таких боксеров, как Чжан Чжилей и Агит Кабаел. Китайский гигант сразится с немцем за звание временного чемпиона мира.

В случае, если Александр Усик завершит карьеру, победитель боя Чжилей – Кабаел станет полноценным обладателем титула WBC. Поэтому для Владимира есть смысл драться с одним из боксеров.

Третий вариант – Александр Усик не против отказаться от одного из поясов, чтобы помочь Владимиру Кличко достичь цели. В таком случае Турки Аль аш-Шейх должен организовать реванш "Доктора Стального Молота" с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа.

Ожидается, что возвращение Владимира Кличко состоится в рамках шоу Rhiyad Season. Место проведения поединка аравийский Эр-Рияд.

Напомним, что ранее Владимир Кличко заявил, что не будет драться с Александром Усиком. Легенда бокса объяснил свое решение тем, что украинцы не должны противостоять друг другу во время войны.