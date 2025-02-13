Все більше з'являється інформації та чуток щодо ймовірного камбеку Кличка-молодшого. Видання WBN оприлюднило список можливих суперників, з якими може побитися легенда боксу у 2025 році, повідомляє 24 канал.

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З ким битиметься Кличко

Перший варіант для Володимира Кличка у разі повернення – це бій між переможцем поєдинку Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Тріумфатор протистояння володітиме чемпіонським поясом IBF у надважкій вазі.

Також серед потенційних суперників Кличка-молодшого фігурують імена таких боксерів, як Чжан Чжилей та Агіт Кабаєл. Китайський гігант битиметься з німцем за звання тимчасового чемпіона світу.

У разі, якщо Олександр Усик завершить кар'єру, переможець бою Чжилей – Кабаєл стане повноцінним володарем титулу WBC. Тому для Володимира є сенс битись з одним із боксерів.

Третій варіант – Олександр Усик не проти відмовитись від одного з поясів, щоб допомогти Володимиру Кличку досягти мети. У такому випадку Туркі Аль аш-Шейх має організувати реванш "Доктора Сталевого Молота" з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Очікується, що повернення Володимира Кличка відбудеться в межах шоу Rhiyad Season. Місце проведення поєдинку аравійський Ер-Ріяд.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кличко заявив, що не битиметься з Олександром Усиком. Легенда боксу пояснив своє рішення тим, що українці не мають протистояти одне одному під час війни.