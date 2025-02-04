Появилась новая информация о потенциальном сопернике Кличко-младшего. Украинский экс-боксер ранее встречался с вероятным оппонентом, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Интересный соперник для Кличко

Владимир Кличко планирует вернуться в ринг, чтобы побить "вечный" рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в своей весовой категории. Для бывшего чемпиона мира есть два варианта развития события.

"Доктор Стальной Молот" должен побить Александра Усика, который владеет титулами WBC, WBA и WBO. Или одолеть британского боксера Даниэля Дюбуа и забрать чемпионский пояс IBF.

Однако Владимир Кличко может пойти другим путем. Среди потенциальных соперников экс-чемпиона мира появилось имя Кубрата Пулева. 43-летний болгарин владеет титулом регулярного чемпиона WBA.

К слову. Владимир Кличко встречался с Кубратом Пулевым в 2014 году. Тогда "Доктор Стальной Молот" победил "Кобру" нокаутом в пятом раунде поединка.

Если Кличко-младший встретится с Кубратом Пулевым и во второй раз победит болгарина, то он побьет рекорд Джорджа Формана. При таком развитии событий "Доктору Стальному Молоту" не понадобится драться с Усиком или Дюбуа.