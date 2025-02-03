Владимир Кличко рассказал следующему сопернику Даниэля Дюбуа, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину сменил свою прописку. Экс-боксер вернулся из Флориды в родную страну, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Рассказал Паркеру о войне в Украине

Также Джозеф Паркер спросил Кличко-младшего о ситуации в Украине. Оказалось, что новозеландец думал, что война в стране Владимира начала заканчиваться, но Кличко открыл глаза Паркеру и показал фото последствий после последних обстрелов Украины.

Паркер с удивлением спросил Владимира: "Сколько это может продолжаться?". На что получил короткий ответ.

Это все происходит вокруг. Там совсем другая жизнь. Умирает много людей,

– ответил Кличко-младший.

Джозеф еще спросил Владимира, сколько времени тот находится в Украине. Кличко рассказал претенденту на титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, что в Украине запрещен выезд за границу мужчинам, которым еще не исполнилось 60 лет. Пересекать границу можно только в определенных целях.

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Напомним, что уже 22 февраля 2025-го года Джозеф Паркер проведет бой против Даниэля Дюбуа в Эр-Рияде. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым пока владеет Дюбуа.

И Паркер, и Дюбуа есть среди потенциальных соперников Александра Усика. Как раз победитель поединка Дюбуа – Паркер будет иметь шанс подраться с непобедимым украинцем.

Что касается Владимира Кличко, то появляется все больше информации о возможном камбэке украинца в ринг. Кличко-младший хочет побить рекорд старейшего чемпиона мира Джорджа Формана. Авторитетный журнал The Ring уже даже анонсировал возвращение Владимира в профи-ринг до конца этого 2025-го года.