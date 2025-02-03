Володимир Кличко розповів наступному супернику Даніеля Дюбуа, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив свою прописку. Ексбоксер повернувся із Флориди у рідну країну, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Розповів Паркеру про війну в Україні

Також Джозеф Паркер запитав Кличка-молодшого про ситуацію в Україні. Виявилось, що новозеландець гадав, що війна у країні Володимира почала закінчуватись, але Кличко відкрив очі Паркеру та показав фото наслідків після останніх обстрілів України.

Паркер із подивом запитав Володимира: "Скільки це може тривати?". На що отримав коротку відповідь.

Це все відбувається навколо. Там зовсім інше життя. Помирає багато людей,

– відповів Кличко-молодший.

Джозеф ще запитав Володимира, скільки часу той перебуває в Україні. Кличко розповів претенденту на титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, що в Україні заборонений виїзд за кордон чоловікам, яким ще не виповнилось 60 років. Перетинати кордон можна лише у певних цілях.

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Нагадаємо, що вже 22 лютого 2025-го року Джозеф Паркер проведе бій проти Даніеля Дюбуа в Ер-Ріяді. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким поки що володіє Дюбуа.

І Паркер, і Дюбуа є серед потенційних суперників Олександра Усика. Якраз переможець поєдинку Дюбуа – Паркер матиме шанс побитись із непереможним українцем.

Щодо Володимира Кличка, то з'являється все більше інформації про можливий камбек українця у ринг. Кличко-молодший хоче побити рекорд найстаршого чемпіона світу Джорджа Формана. Авторитетний журнал The Ring вже навіть анонсував повернення Володимира у профі-ринг до кінця цього 2025-го року.