Вернется ли Кличко в бокс: известный боксер сделал неожиданное заявление

В СМИ время от времени появляется информация, что Владимир Кличко якобы планирует вернуться на ринг. Но известный боксер Богдан Миронец сомневается, что у украинца действительно есть такие планы.

В комментарии Sport Express он заявил, что не слишком верит в камбэк 49-летнего экс-чемпиона мира. Более того, Миронец считает, что информация о возвращении Кличко – это "информационный вброс".

Вернется ли Кличко?

Часто камбэк Кличко связывают с поединками против таких боксеров, как Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли и Тайсон Фьюри. По мнению Миронца, из этой тройки боксеров логичным выглядит бой Владимира против Фьюри, который мог бы стать реваншем после поражения украинца в 2015 году.

Если все же воспринимать серьезно эту информацию и выбирать кого-то из топовых оппонентов для 50-летнего Владимира, который будет возвращаться после десятилетней паузы, это даже звучит абсурдно, то, возможно, Фьюри. Все же у них есть определенный бэкграунд,

– сказал боксер.

В то же время он добавил, что у Кличко вряд ли будут высокие шансы против топ-5 боксеров супертяжелого веса.

Может ли Кличко драться против Тайсона?

31-летний Миронец, который на профессиональном ринге выиграл 10 боев, также высказался об участии Кличко в шоу-матчах, например, против Майка Тайсона или Джейка Пола.

По его мнению, это более вероятно, чем возвращение Владимира на профессиональный ринг. Однако он считает такое развитие событий маловероятным из-за того, что Кличко не слишком интересует американцев.

Для американской публики, то есть стороны Пола и Тайсона, это не был бы слишком интересный вариант в финансовом плане. Владимир не настолько популярен именно в США. Однако он имел бы статус однозначного фаворита против обоих из вышеупомянутой пары. Поэтому с точки зрения соотношения денег и рисков Владимир не является для них привлекательным вариантом. Пол и Тайсон сегодня – это больше о шоу-матчах. Таким образом, я не думаю, что этот поединок кому-то нужен,

– резюмировал украинец.

Что известно о возвращении Кличко?