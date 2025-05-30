Всегда знал, что мы подеремся, – Кличко рассказал о спарринге с именитым боксером

Владимир Кличко поделился одним из моментов его ка'еры. В частности, "Доктор Стальной Молот" высказался о бывших соперниках.

Бывший чемпион мира рассказал, что в свое время он спарринговал с Энтони Джошуа. Оба в результате стали его соперниками в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Кличко о Джошуа

Владимир Кличко отметил, что иногда оппоненты могут стать вашими союзниками. "Доктор Стальной Молот" заявил, что ранее его спарринг-партнерами были Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, но на тренировке он дрался только с Эй Джеем.

Он меня когда-то готовил к очередной защите титула. Но я всегда знал, что мы с ним скоро подеремся на настоящем ринге. Были спарринги и с Деонтеем Уайлдером, было много боксеров. Также был Джозеф Паркер,

– сказал Кличко-младший.

Напомним, что Владимир Кличко в последнем поединке дрался против Энтони Джошуа. Тогда в 2017 году Эй Джей досрочно победил бывшего украинского боксера.

Ранее Владимир Кличко назвал самого сложного соперника в своей профессиональной карьере.