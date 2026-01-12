Британский боксер "отобрал" чемпионский титул у Усика и теперь "угрожает" Тайсону Фьюри
- Фабио Уордли выразил уверенность, что сможет нокаутировать Тайсона Фьюри, если тот вернется в бокс.
- Уордли готов вести переговоры о бое с Фьюри и считает себя неудобным соперником для "Цыганского короля".
Тайсон Фьюри, бывший соперник Александра Усика, неожиданно решил вернуться в бокс после того, как завершил карьеру. "Цыганский король" не успел определиться со следующим соперником, как получил "угрозу" от своего земляка Фабио Уордли.
В разговоре с BoxingScene 31-летний Уордли уверенно заявил, что нокаутирует Фьюри, как и любого другого соперника, пишет 24 Канал. Он убежден, что сможет в конце боя досрочно остановить своего более именитого оппонента.
Что Фабио Уордли сказал о Тайсоне Фьюри?
"Все будет так, как и в других боях – я отправлю его в нокаут. Возможно, мне придется принять несколько ударов, возможно, проиграть несколько раундов, что-то такое. Но в 10-м, 11-м, возможно, я сохраню силы и для 12-го... Я уже прошел 10-й, 11-й, поэтому, возможно, на этот раз я сохраню силы для 12-го, а потом вытащу козырь из рукава", – сказал Уордли.
Британец также отметил, что не верил в то, что Фьюри безвозвратно завершил карьеру после двух поражений Усику. И в комментарии SkySports Уордли призвал Тайсона подтвердить свое возвращение на деле, то есть выйти в ринг.
Фабио подчеркнул, что готов вести переговоры о бое с Фьюри, но призвал не списывать его со счетов в бою против более опытного соперника.
Возможно, он смотрит на это так, будто для него это легкий вариант: выйти с пенсии, провести бой, забрать титул чемпиона мира и двигаться дальше к большим вещам. Но, как уже не раз убеждались другие бойцы в последнее время, я – очень неудобный соперник,
– заявил британец.
Что известно о Фабио Уордли?
Звезда Уордли неожиданно засияла в октябре 2025 года, когда он сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера. Для Фабио это была 20 победа в 21 бою и первая против именитого оппонента.
В ноябре 2025 года британец неожиданно стал чемпионом мира по версии WBO. Файтично без поединка ему достался пояс WBO, от которого отказался Александр Усик.
Украинский боксер принял решение не проводить официальную защиту титул WBO и таким образом потерял не только чемпионский пояс, но и звание абсолютного чемпиона мира.
Сейчас ни Усик, ни Уордли не знают имен своих следующих соперников. Однако украинец бросил вызов бывшему чемпиону мира из США Донтею Уайлдеру.