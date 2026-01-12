Укр Рус
12 января, 23:42
Британский боксер "отобрал" чемпионский титул у Усика и теперь "угрожает" Тайсону Фьюри

Основные тезисы
  • Фабио Уордли выразил уверенность, что сможет нокаутировать Тайсона Фьюри, если тот вернется в бокс.
  • Уордли готов вести переговоры о бое с Фьюри и считает себя неудобным соперником для "Цыганского короля".

Тайсон Фьюри, бывший соперник Александра Усика, неожиданно решил вернуться в бокс после того, как завершил карьеру. "Цыганский король" не успел определиться со следующим соперником, как получил "угрозу" от своего земляка Фабио Уордли.

В разговоре с BoxingScene 31-летний Уордли уверенно заявил, что нокаутирует Фьюри, как и любого другого соперника, пишет 24 Канал. Он убежден, что сможет в конце боя досрочно остановить своего более именитого оппонента.

Что Фабио Уордли сказал о Тайсоне Фьюри?

"Все будет так, как и в других боях – я отправлю его в нокаут. Возможно, мне придется принять несколько ударов, возможно, проиграть несколько раундов, что-то такое. Но в 10-м, 11-м, возможно, я сохраню силы и для 12-го... Я уже прошел 10-й, 11-й, поэтому, возможно, на этот раз я сохраню силы для 12-го, а потом вытащу козырь из рукава", – сказал Уордли.

Британец также отметил, что не верил в то, что Фьюри безвозвратно завершил карьеру после двух поражений Усику. И в комментарии SkySports Уордли призвал Тайсона подтвердить свое возвращение на деле, то есть выйти в ринг.

Фабио подчеркнул, что готов вести переговоры о бое с Фьюри, но призвал не списывать его со счетов в бою против более опытного соперника.

Возможно, он смотрит на это так, будто для него это легкий вариант: выйти с пенсии, провести бой, забрать титул чемпиона мира и двигаться дальше к большим вещам. Но, как уже не раз убеждались другие бойцы в последнее время, я – очень неудобный соперник,
– заявил британец.

Что известно о Фабио Уордли?

  • Звезда Уордли неожиданно засияла в октябре 2025 года, когда он сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера. Для Фабио это была 20 победа в 21 бою и первая против именитого оппонента.

  • В ноябре 2025 года британец неожиданно стал чемпионом мира по версии WBO. Файтично без поединка ему достался пояс WBO, от которого отказался Александр Усик.

  • Украинский боксер принял решение не проводить официальную защиту титул WBO и таким образом потерял не только чемпионский пояс, но и звание абсолютного чемпиона мира.

  • Сейчас ни Усик, ни Уордли не знают имен своих следующих соперников. Однако украинец бросил вызов бывшему чемпиону мира из США Донтею Уайлдеру.