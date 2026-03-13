"У него тело 30-летнего": промоутер ответил, вернется ли Владимир Кличко на ринг

Промоутер Александр Красюк оценил вероятность возвращения Владимира Кличко. И даже назвал соперника, который был бы лучшим для украинца.

Своими мыслями промоутер поделился в интервью для ютуб-канала Тайк Майсон. В частности, он высказался и о том, сможет ли Кличко-младший побить рекорд Формана.

Что сказал Красюк о возвращении Владимира Кличко на ринг?

Красюк рассказал, что разнообразная информация, которая появляется о подготовке Кличко к возвращению на ринг – это не пиар. Владимир Кличко не тот человек, которому важен пиар. Впрочем Кличко может иметь очень интересную историю. Ему почти 50 лет, но у него тело 30-летнего ребенка. Он вполне может выйти на ринг и провести бой с активным спортсменом.

А есть еще одна уникальная история. Недавно ушел из жизни Джордж Форман – обладатель того самого рекорда. Я помню, как Боб Арум о нем рассказывал, что там были обстоятельства, которые сошлись, и 46-летний Джордж Форман вышел и с горем пополам победил. А на мой взгляд такой боксер, как Владимир Кличко, находясь в такой форме, он может абсолютно легко побить рекорд Формана,

– отметил промоутер.

Он продолжил, что Кличко, например, с легкостью мог бы побить следующего соперника Усика кикбоксера Рико Верховена. Впрочем, в такую историю будущего Красюк не верит. Кличко неплохо мог бы выглядеть и на фоне Дюбуа. Хотя он не является высокоинтеллектуальным боксером, но все же бьет он довольно неплохо, имеет сильный удар.

Кто был бы лучшим соперником для Кличко?

По словам Красюка, самым интересным для мира бокса мог бы быть поединок Владимира Кличко против Тайсона Фьюри. В 2015 году украинец уступил британцу, и возможность реванша потом обсуждалась 10 лет. Промоутер отметил, что у этого боя есть предыстория. Впрочем британец не имеет статуса чемпиона мира сейчас, поэтому это фактор, который негативно может повлиять на ажиотаж вокруг.

"Поэтому многое должно было бы сойтись. Звезды так должны были бы сойтись, чтобы произошли эти исторические события. Нет никаких гарантий. Говорить об этом, как о факте, или о том, что происходит сейчас – неправильно", – подчеркнул Красюк.

Он добавил, что анализируя все плюсы-минусы поединка Кличко против Фьюри – это была бы самая крутая история. Поскольку для Владимира Тайсон – это unfinished business.

Последние новости о Владимире Кличко: кратко