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Красюк признался, что не удивлен решением Ломаченко возобновить выступления. Он напомнил, что украинец является двукратным олимпийским чемпионом и одним из представителей легендарного поколения боксеров, которое заявило о себе на Олимпиаде-2012.

Красюк объяснил, почему Ломаченко решил вернуться в бокс

В то же время промоутер подчеркнул, что Ломаченко до сих пор не собрал все чемпионские пояса и не стал абсолютным чемпионом мира. Именно несбывшаяся мечта, по мнению Красюка, может быть главным стимулом для возвращения.

Он не собрал все пояса и не стал абсолютным чемпионом мира. И я думаю, что именно это и является его настоящей мотивацией. Это то топливо, которое заставляет его возвращаться– пояснил Красюк.

Также бывший промоутер Усика считает, что украинец обладает необходимыми качествами для выступлений на высоком уровне. Среди главных преимуществ Ломаченко он выделил трудолюбие, настойчивость и психологическую устойчивость.

Красюк признал, что возраст может влиять на физические возможности боксера, однако убежден: опыт и ментальная зрелость способны компенсировать определенные потери в выносливости.

Со временем мы не молодеем, не становимся здоровее или сильнее, к сожалению. Но ментально мы становимся сильнее. Иногда твой опыт, мировоззрение и зрелость могут перевесить 10 или 20 единиц выносливости твоего соперника– отметил он.

По словам Красюка, важную роль играет и психологическое состояние спортсмена, который с возрастом может по-другому воспринимать риски и ответственность за результат.

Когда Ломаченко вернется на ринг

Сейчас 38-летний Ломаченко проживает в Пуэрто-Рико, где тренируется и готовится к возобновлению профессиональной карьеры. Ожидается, что его следующий поединок состоится в начале 2027 года.

До этого Ломаченко взял длительную паузу из-за проблем со спиной.

Последний официальный бой украинец провел в мае 2024 года. Тогда он досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе.

Профессиональный рекорд Ломаченко на данный момент составляет 18 побед (12 нокаутом) и три поражения.