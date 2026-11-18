Известный промоутер Александр Красюк поделился своими мыслями о возвращении Василия Ломаченко на ринг. По его мнению, главной мотивацией украинского боксера по-прежнему остается стремление достичь цели, которую ему так и не удалось реализовать в профессиональной карьере.

Красюк признался, что не удивлен решением Ломаченко возобновить выступления. Он напомнил, что украинец является двукратным олимпийским чемпионом и одним из представителей легендарного поколения боксеров, которое заявило о себе на Олимпиаде-2012.

Красюк объяснил, почему Ломаченко решил вернуться в бокс

В то же время промоутер подчеркнул, что Ломаченко до сих пор не собрал все чемпионские пояса и не стал абсолютным чемпионом мира. Именно несбывшаяся мечта, по мнению Красюка, может быть главным стимулом для возвращения.

Он не собрал все пояса и не стал абсолютным чемпионом мира. И я думаю, что именно это и является его настоящей мотивацией. Это то топливо, которое заставляет его возвращаться,

– пояснил Красюк.

Также бывший промоутер Усика считает, что украинец обладает необходимыми качествами для выступлений на высоком уровне. Среди главных преимуществ Ломаченко он выделил трудолюбие, настойчивость и психологическую устойчивость.

Красюк признал, что возраст может влиять на физические возможности боксера, однако убежден: опыт и ментальная зрелость способны компенсировать определенные потери в выносливости.

Со временем мы не молодеем, не становимся здоровее или сильнее, к сожалению. Но ментально мы становимся сильнее. Иногда твой опыт, мировоззрение и зрелость могут перевесить 10 или 20 единиц выносливости твоего соперника,

– отметил он.

По словам Красюка, важную роль играет и психологическое состояние спортсмена, который с возрастом может по-другому воспринимать риски и ответственность за результат.

Когда Ломаченко вернется на ринг

Сейчас 38-летний Ломаченко проживает в Пуэрто-Рико, где тренируется и готовится к возобновлению профессиональной карьеры. Ожидается, что его следующий поединок состоится в начале 2027 года.

До этого Ломаченко взял длительную паузу из-за проблем со спиной.

Последний официальный бой украинец провел в мае 2024 года. Тогда он досрочно победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе.

Профессиональный рекорд Ломаченко на данный момент составляет 18 побед (12 нокаутом) и три поражения.