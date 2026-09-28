О предстоящем возвращении сообщил американский комментатор Брайан Кастер. По его словам, он встретился с Ломаченко во время боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Salita Promotions в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

Когда Ломаченко вернется на ринг

Имя будущего соперника украинца пока не разглашается. Ранее сообщалось, что одним из возможных оппонентов Ломаченко может стать Чарли Суарес.

Посмотрите, кто посетил вечер бокса Salita Promotions. Василий Ломаченко сказал мне, что вернется в ноябре в весе 130 фунтов,

– написал Кастер.

Последний раз 38-летний спортсмен выходил на ринг в мае 2024 года. В Австралии он победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

В июне 2025 года украинец объявил о завершении профессиональной карьеры. В то же время в мае 2026-го появилась информация, что Ломаченко решил возобновить выступления. Теперь сам боксер, по словам Кастера, подтвердил ориентировочные сроки возвращения.

За профессиональную карьеру Ломаченко одержал 18 побед, из которых 12 – нокаутом, и потерпел три поражения.

К слову, вместе с украинским боксером вечер бокса посетили легендарные Флойд Мейвезер, Шейн Мозли и Кларесса Шилдс.

Также напомним, что ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери сообщал, что Ломаченко проживает и тренируется в Пуэрто-Рико.