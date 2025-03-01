"Разберись с этим, малыш": Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским

В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Мероприятие завершилось спором между президентом Украины и американским лидером.

После чего мир разделился на две части. Кто-то поддержал Владимира Зеленского, а кто-то стал на сторону Дональда Трампа. Тайсон Фьюри не остался в стороне от конфликта между президентами.

Читайте также У меня был разговор, – Турки высказался о возвращении Тайсона Фьюри

Фьюри на стороне Трампа

Британский боксер опубликовал несколько сторис в инстаграм, где выразил поддержку Дональду Трампу после спора с Владимиром Зеленским. Фьюри заявил, что президент США гарантом мира во всем мире, сообщает 24 канал.

Давай, Трампе, разберись с этим, малый. Вива Трамп. Останови войны. Трам равен миру в мире,

– написал Фьюри.

Фьюри поддержал Трампа / Скриншот из сторис в инстаграме Тайсона

Фьюри призвал Трампа остановить войны / Скриншот из сторис в инстаграме Тайсона

Отметим, что Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома чемпионский пояс WBC Александра Усика. Ранее президент Украины обещал передать его американскому лидеру.

Чемпионский пояс Усика на встрече с Трампом / Скриншот из трансляции

Напомним, что Александр Усик подарил пояс WBC Владимиру Зеленскому во время встречи в мае прошлого года. Тогда украинский боксер победил впервые Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.