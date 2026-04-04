WBC обновила рейтинг лучших боксеров: какие изменения произошли и кто на каком месте
- Александр Усик сохранил звание чемпиона WBC в супертяжелом весе, Лоуренс Околи стал главным претендентом.
- Энтони Джошуа опустился на третью строчку рейтинга, а Мозес Итаума поднялся на вторую.
Всемирный боксерский совет удивил фанатов рейтингом. Британские боксеры изменили свои позиции в списке.
WBC на своем сайте опубликовала новый рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. В нем Александр Усик остался действующим чемпионом, а Лоуренс Околи стал главным претендентом.
Как выглядит рейтинг WBC?
Александр Усик сохранил звание чемпиона организации после победы над Даниэлем Дюбуа.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа опустился на третью строчку, а Мозес Итаума поднялся на вторую.
Лидером рейтинга остается обладатель титула WBC Silver Лоуренс Околи, который в декабре 2025 года одержал победу над соперником из Ганы Эббенезером Тетте.
Рейтинг лучших боксеров по версии WBC:
Чемпион: Александр Усик (Украина)
Временный чемпион: Агит Кабаел (Германия)
WBC Silver: Лоуренс Околи (Великобритания)
WBC International: Андрей Новицкий (Украина)
Лоуренс Околи (Великобритания)
Мозес Итаума (Великобритания)
Энтони Джошуа (Великобритания)
Эфе Аджагба (Нигерия)
Филип Хргович (Хорватия)
Как выглядит рейтинг The Ring?
Мозес Итаума поднялся в авторитетном рейтинге тяжеловесов журнала The Ring. После мощного нокаута Джермейна Франклина 28 марта 21-летний боксер оказался на 5-й позиции в списке.
Впереди него находятся Филип Хргович, Даниэль Дюбуа, Агит Кабаел и Фабио Уордли, а действующим чемпионом и лидером рейтинга остается Александр Усик.