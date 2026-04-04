WBC оновила рейтинг найкращих боксерів: які зміни відбулися і хто на якому місці

Всесвітня боксерська рада здивувала фанатів рейтингом. Британські боксери змінили свої позиції в списку.

WBC на своєму сайті опублікувала новий рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі. У ньому Олександр Усик залишився чинним чемпіоном, а Лоуренс Околі став головним претендентом.

Як виглядає рейтинг WBC?

Олександр Усик зберіг звання чемпіона організації після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа опустився на третю сходинку, а Мозес Ітаума піднявся на другу.

Лідером рейтингу залишається володар титулу WBC Silver Лоуренс Околі, який у грудні 2025 року здобув перемогу над суперником з Гани Еббенезером Тетте.

Рейтинг найкращих боксерів за версією WBC:

Чемпіон: Олександр Усик (Україна)

Тимчасовий чемпіон: Агіт Кабаєл (Німеччина)

WBC Silver: Лоуренс Околі (Великобританія)

WBC International: Андрій Новицький (Україна)

Лоуренс Околі (Великобританія) Мозес Ітаума (Великобританія) Ентоні Джошуа (Великобританія) Ефе Аджагба (Нігерія) Філіп Хргович (Хорватія)

Як виглядає рейтинг The Ring?