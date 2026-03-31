Виступ Ітауми шокував експертів з боксу. Редакційна колегія The Ring вирішила розмістити Мозеса на 5-му місці в оновленому рейтингу важковаговиків.

Яке місце в рейтингу в Усика та Ітауми?

Вище за 21-річного хлопця лише Філіп Хргович, Даніель Дюбуа, Агіт Кабаєл та Фабіо Вордлі. Чинний чемпіон The Ring – Олександр Усик.

Топ-10 важковаговиків за версією The Ring

Чемпіон: Олександр Усик

№1: Фабіо Вордлі

№2: Агіт Кабаєл

№3: Деніель Дюбуа

№4: Філіп Хргович

№5: Мозес Ітаума

№6: Мартін Баколе

№7: Ефе Аджагба

№8: Річард Торрез

№9: Мурат Гассієв

№10: Лоуренс Околі

Що відомо про Ітауму?

У суботу, 28 березня, Ітаума здобув свою 14 поспіль перемогу на професійному рингу, нокаутувавши Франкліна в 5 раунді. За даними BoxRec, досі жоден бій британця не тривав понад 6 раундів.

Після поєдинку спортсмен заявив, що хоче провести бій проти Хрговича або Усика.

Ба більше, президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері рекомендував Чемпіонському комітету призначити Ітауму обов'язковим претендентом на титул чемпіона.

Після цього Френк Воррен, промоутер британця, у коментарі Bad Left Hook анонсував, що наступний поєдинок Мозеса відбудеться улітку. Також він переконаний, що Ітауму проведе бій за титул чемпіона світу у 2026 році.

Додамо, що Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, оцінив перспективи Ітауми в коментарі Sport.ua. За його словами, британець – це майбутнє надважкої ваги.

"Звичайно, в технічному плані ще є багато над чим працювати, однак він вже готовий стати чемпіоном світу", – зазначив Красюк.