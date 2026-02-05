WBC официально сделала пояс в легком весе вакантным, сообщает Ring Magazine. Тем самым Стивенсона лишили титула после того, как он победил Теофимо Лопеса и стал чемпионом The Ring и WBO в полулегком весе.

Что известно о скандальном решении WBC?

Стивенсон завоевал титул чемпиона WBC в легком весе в ноябре 2023 года. Он провел три успешные защиты. Временным чемпионом в легком весе является кубинец Хадьер Эррера.

28-летний боксер в своих соцсетях отреагировал на решение WBC. Американец предположил, что WBC якобы лишила его титула из-за конфликта с его другом, бывшим абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом.

"100 тысяч каким-то мошенникам, которые этого не заслуживают? Да ну. Лейлани (дочь Шакура – 24 Канал), я лучше отдам их тебе, девочка. WBC вообще не имели никакого отношения к этому бою, но их это просто съедает изнутри. Забирайте свой пояс – только не заставляйте меня... Я же только заплатил этим чувакам после своего последнего боя... Да за что, черт возьми, я сейчас должен отдать вам 100 тысяч? Из-за того, что у вас конфликт с Кроуфордом и вы решили наехать на меня?" – сказал Стивенсон.

Что говорят о решении против Стивенсона?

Авторитетный журналист Дэн Рафаэль в соцсетях раскритиковал решение WBC, назвав его ненормальным. Он подчеркнул, что обычно чемпиону дают минимум несколько недель, чтобы решить, в какой весовой категории он оставляет титул.

"Шакур еще в июле провел обязательную защиту по линии WBC в легком весе, поэтому сейчас у него и не должно быть обязательного боя. Я этого не понимаю. Флойду же позволяли годами одновременно удерживать титулы в полусреднем и первом среднем весе", – сказал Рафаэль.

Что известно о Стивенсоне?