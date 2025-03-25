Первое место в рейтинге среди сильнейших хевивейтеров занимает Джастис Хуни. Чемпионом дивизиона остается украинец Александр Усик, пишет 24 канал со ссылкой на WBO Boxing.

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Произошли ли изменения в рейтинге WBO

В обновленном рейтинге сильнейших боксеров хевивейта от WBO организации не произошло изменений. После Джастиса Хуни идет британский проспект Мозес Итаума. На третьей строчке – Фабио Уордли.

Чемпионскими титулами Всемирной боксерской организации владеют два боксера. Полноценный чемпионский титул у Александра Усика, а временный пояс сохраняется у Джозефа Паркера из Новой Зеландии.

Обновленный рейтинг WBO:

Чемпион: Александр Усик

Временный чемпион: Джозеф Паркер

1. Джастис Хуни

2. Мозес Итаума

3. Фабио Уордли

4. Чжан Чжилей

5. Лоуренс Околи

Напомним, что в последнем поединке Джастис Хуни одержал досрочную победу над Шоном Потгитером во втором раунде. Всего австралиец имеет 12 побед в профессиональном ринге и остается непобежденным.