Перше місце у рейтингу серед найсильніших хевівейтерів займає Джастіс Хуні. Чемпіоном дивізіону залишається українець Олександр Усик, пише 24 канал із посиланням на WBO Boxing.

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Чи відбулись зміни у рейтингу WBO

У оновленому рейтингу найсильніших боксерів хевівейту від WBO організації не відбулось змін. Після Джастіса Хуні йде британський проспект Мозес Ітаума. На третій сходинці – Фабіо Вордлі.

Чемпіонськими титулами Всесвітньої боксерської організації володіють два боксери. Повноцінний чемпіонський титул в Олександра Усика, а тимчасовий пояс зберігається у Джозефа Паркера зі Нової Зеландії.

Оновлений рейтинг WBO:

Чемпіон: Олександр Усик

Тимчасовий чемпіон: Джозеф Паркер

1. Джастіс Хуні

2. Мозес Ітаума

3. Фабіо Вордлі

4. Чжан Чжілей

5. Лоуренс Околі

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Джастіс Хуні здобув дострокову перемогу над Шоном Потгітером у другому раунді. Всього австралієць має 12 перемог у професійному ринзі та залишається непереможеним.