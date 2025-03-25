Всемирная боксерская организация обновила рейтинг сильнейших хевивейтеров
- Всемирная боксерская организация обновила рейтинг сильнейших хевивейтеров.
- Чемпионский титул WBO принадлежит Александру Усику, а временный пояс удерживает Джозеф Паркер из Новой Зеландии.
Всемирная боксерская организация обновила рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона. Лидерство продолжает удерживать непобежденный австралийский боксер.
Первое место в рейтинге среди сильнейших хевивейтеров занимает Джастис Хуни. Чемпионом дивизиона остается украинец Александр Усик, пишет 24 канал со ссылкой на WBO Boxing.
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Произошли ли изменения в рейтинге WBO
В обновленном рейтинге сильнейших боксеров хевивейта от WBO организации не произошло изменений. После Джастиса Хуни идет британский проспект Мозес Итаума. На третьей строчке – Фабио Уордли.
Чемпионскими титулами Всемирной боксерской организации владеют два боксера. Полноценный чемпионский титул у Александра Усика, а временный пояс сохраняется у Джозефа Паркера из Новой Зеландии.
Обновленный рейтинг WBO:
- Чемпион: Александр Усик
- Временный чемпион: Джозеф Паркер
- 1. Джастис Хуни
- 2. Мозес Итаума
- 3. Фабио Уордли
- 4. Чжан Чжилей
- 5. Лоуренс Околи
Напомним, что в последнем поединке Джастис Хуни одержал досрочную победу над Шоном Потгитером во втором раунде. Всего австралиец имеет 12 побед в профессиональном ринге и остается непобежденным.