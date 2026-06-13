Украинские и немецкие гранды: за какие футбольные клубы болели братья Кличко

Братья Кличко — не только выдающиеся боксеры, но и настоящие футбольные болельщики. Они не раз рассказывали о своих футбольных предпочтениях и демонстрировали их на публике.

В этом материале "24 Канал" собрал все сведения и упоминания о том, за какие футбольные команды болеют братья Кличко. В частности, они болеют за украинский и немецкий футбольные гранды.

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За какой украинский клуб болеют Кличко?

Виталий Кличко, который сейчас является мэром Киева, рассказал, что с детства болел за "Динамо". Он посещал матчи любимой команды на стадионе "Республиканский" (ныне – НСК "Олимпийский"). Именно так он и познакомился с Валерием Лобановским.

Владимир Кличко, как и старший брат, в Украине также болеет за киевское "Динамо". В частности, украинский гранд даже подарил боксеру специальную футболку с фамилией выдающегося украинского спортсмена и номером 12, символизирующим номер всех болельщиков.

Какие клубы в Германии поддерживают братья Кличко?

Свою боксерскую карьеру братья Кличко строили в Германии. Поэтому неудивительно, что они неоднократно пересекались с немецкими футбольными звездами. Наиболее горячо, очевидно, боксеры поддерживали главную команду Бундеслиги – мюнхенскую "Баварию".

Однако Владимир неоднократно появлялся на публике в футболках или атрибутике других клубов. Среди них были и дортмундская "Боруссия", и "Гамбург", и "Айнтрахт" из Франкфурта, и "Фортуна". Даже швейцарский "Янг Бойз" Кличко в свое время не обошел вниманием.

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