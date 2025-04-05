Гловер Тейшейра, наставник Алекса, поделился мыслями относительно возможного боя Усик – Перейра. Тренер экс-чемпиона UFC назвал потенциальное место проведения поединка, пишет 24 канал со ссылкой на LowKickMMA.

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Где Усик может подраться против Перейры

Специалист оценил шансы Алекса Перейры подраться против Александра Усика. Тейшейра отметил, что бой может состояться в новой боксерской лиге Турки Аль аш-Шейха.

Гловер Тейшейра считает, что Перейра и Усик могут встретиться в титульном бою. По его мнению, Турки Аль Аш-Шейху под силу организовать поединок.

Возможно, они (новая лига Турки и Уайта - прим.) организуют бой Усика и Алекса за титул чемпиона в хевивейте. Я думаю, Усик может драться и в полутяжелом весе... Он же весит где-то 104,3 кг,

– сказал Тейшейра.

Напомним, что Алекс Перейра недавно дрался против Магомеда Анкалаева в Лас-Вегасе. Бразильский боец уступил россиянину и потерял титул чемпиона UFC.