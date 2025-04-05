Гловер Тейшейра, наставник Алекса, поділився думками щодо можливого бою Усик – Перейра. Тренер ексчемпіона UFC назвав потенційне місце проведення поєдинку, пише 24 канал із посиланням на LowKickMMA.

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Де Усик може побитись проти Перейри

Спеціаліст оцінив шанси Алекса Перейри побитись проти Олександра Усика. Тейшейра наголосив, що бій може відбутись у новій боксерській лізі Туркі Аль аш-Шейха.

Гловер Тейшейра вважає, що Перейра та Усик можуть зустрітись у титульному бою. На його думку, Туркі Аль Аш-Шейху під силу організувати поєдинок.

Можливо, вони (нова ліга Туркі та Вайта - прим.) організують бій Усика й Алекса за титул чемпіона в хевівейті. Я думаю, Усик може битися й у напівважкій вазі… Він же важить десь 104,3 кг,

– сказав Тейшейра.

Нагадаємо, що Алекс Перейра нещодавно бився проти Магомеда Анкалаєва у Лас-Вегасі. Бразильський боєць поступився росіянину та втратив титул чемпіона UFC.