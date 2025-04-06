Казахстанский боксер в ярком стиле нокаутировал соперника: эффектное видео
- Жанибек Алимханули защитил титулы IBF и WBO в среднем весе, нокаутировав Анауэля Нгассименге.
- В пятом раунде Алимханули нанес два мощных удара, завершивших поединок в его пользу.
В субботу, 5 апреля, состоялось фантастическое спортивное шоу. В главном событии вечера бокса в Астане Жанибек Алимханули дрался против Анауэля Нгассименге.
Алимханули защищал титулы IBF и WBO в среднем весе. Казахстанский боксер остался непобежденным, нокаутировав французского соперника, сообщает 24 канал.
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Полная доминация Алимханулы
В течение первых четырех раундов Жанибек Алимханули контролировал поединок. Анауэль Нгамиссенге не смог ничего противопоставить казахстанскому оппоненту и уже было понятно, кто победит в бою.
В пятом раунде Алимханули нанес два мощных боковых удара с левой руки. После чего Нгамиссенге оказался на канвасе и не смог продолжить поединок. В итоге досрочная победа казахстанского чемпиона.
Видео нокаута Алимханули:
Напомним, что до этого Жанибек Алимханули провел 16 поединков в профессиональной карьере. На счету казахстанского боксера 16 побед (11 – нокаутом) и ни одного поражения.