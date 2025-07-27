Екатерина Усик очаровала публику загадочным взглядом: атмосферное фото
- Екатерина Усик поделилась новыми атмосферными фотографиями в своем Instagram, очаровав публику изысканным образом и загадочным взглядом.
- Екатерина и Александр Усик наслаждаются отдыхом после победы украинского боксера над Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года.
Екатерина Усик продолжает активно вести социальные сети. Супруга украинского боксера Александра Усика порадовала поклонников новым изысканным контентом.
Возлюбленная абсолютного чемпиона мира в своем инстаграме поделилась новыми фотографиями. Девушка привлекла внимание публики замечательным образом и атмосферой фото, сообщает 24 канал.
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Роскошная Екатерина Усик
Екатерина и Александр Усик отдыхают после победы украинского боксера над Даниэлем Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Даже на отдыхе жена Короля хевивейта не забывает радовать фанатов новыми фотографиями.
Возлюбленная Александра Усика приняла участие в эффектной фотосессии. Екатерина поделилась одним из снимков. Для своего образа девушка выбрала сдержанное платье, а старинная атмосфера добавила фотографии загадочности.
Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше. Украинский боксер вернул статус абсолютного чемпиона мира, одолев представителя Великобритании.
Ранее сообщалось о том, как Екатерина Усик поздравляла Александра Усик с победой в реванше против Даниэля Дюбуа. Любимая выбежала на ринг к украинскому боксеру и своему любимому.