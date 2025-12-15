Однако мегафайт между украинским и британским боксерами может сорваться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Почему Фьюри может не подраться с Усиком?
Фрэнк Уоррен высказался о будущем Фьюри в боксе. По словам промоутера "Цыганского короля", его жена настаивает на том, чтобы он больше не появлялся в ринге.
Пэрис Фьюри считает, что ее муж уже заработал хорошее состояние и не должен больше рисковать собственным здоровьем. Промоутер отметил, что боксер учитывает мнение жены, но окончательное решение остается именно за Тайсоном.
Отметим, что недавно появилась информация о том, что Фьюри проведет один из крупнейших боев в истории. Фанатов бокса ожидает большой поединок "Цыганского короля" против Энтони Джошуа.
Что известно о бое Фьюри – Джошуа?
Авторитетный журнал The Ring сообщил о том, что Фьюри вернется в профи-ринг. Бой с Джошуа может состояться в 2026 году, возглавив вечер бокса Riyadh Season.
Однако перед этим боксеры проведут еще отдельные поединки. Напомним, что Джошуа будет драться 19 декабря 2025 года против Джейка Пола.
Что известно о возвращении Фьюри?
Фьюри в прошлом году дважды проиграл Усику. После второго поражения "Цыганский король" неожиданно решил завершить карьеру.
Однако недавно он назвал условие, при котором вернется на профессиональный ринг. Британский боксер хочет получить достойное предложение относительно следующего поединка.
Также Фьюри определился с желаемым соперником в следующем бою. Он хочет подраться с британским чемпионом мира, который должен был встретиться с Усиком.