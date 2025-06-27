Недавно Екатерина Усик поделилась в инстаграме роскошными кадрами с новой фотосессии. Возлюбленная Короля хевивейта непременно покорила публику свои волшебным образом, сообщает 24 канал.

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Очаровательная Екатерина Усик

Екатерина Усик приняла участие в необычной и очень атмосферной фотосессии. Жена Александра Усика попозировала на фоне раритетных автомобилей.

Для своего образа Екатерина использовала легкий макияж и интересный наряд. Возлюбленная украинского чемпиона надела белое и стильное платье-пиджак, показав стройные и длинные ноги.

Роскошная Екатерина Усик / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Бой между двумя звездными представителями хевивейта состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Недавно Екатерина Усик поделилась фотографиями с эффектной фотосессии. Возлюбленная Короля хевивейта предстала перед камерой в стильном длинном платье с открытым верхом.