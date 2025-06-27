Нещодавно Катерина Усик поділилась в інстаграмі розкішними кадрами з нової фотосесії. Кохана Короля хевівейту неодмінно підкорила публіку свої чарівним образом, повідомляє 24 канал.

Читайте також Усик здивував фанатів, повторивши трюк легенди WWE на тренуванні: потужне відео

Чарівна Катерина Усик

Катерина Усик взяла участь у незвичній та дуже атмосферній фотосесії. Дружина Олександра Усика попозувала на фоні раритетних автомобілей.

Для свого образу Катерина використала легкий макіяж та цікаве вбрання. Кохана українського чемпіона одягла білу та стильню сукню-піджак, показавши стрункі та довгі ноги.

Розкішна Катерина Усик / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Бій між двома зірковими представниками хевівейту відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Нещодавно Катерина Усик поділилась світлинами з ефектної фотосесії. Кохана Короля хевівейту посталал перед камерою у стильній довгій сукні з відкритим верхом.