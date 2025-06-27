Екатерина Усик приняла участие в необычной фотосессии в коротком платье
- Екатерина Усик приняла участие в фотосессии на фоне раритетных автомобилей, одета в белое платье-пиджак.
- Александр Усик готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
Екатерина Усик активно занимается социальными сетями. Жена Александра Усика каждый раз радует фанатов новым контентом из личной жизни или различных фотосессий.
Недавно Екатерина Усик поделилась в инстаграме роскошными кадрами с новой фотосессии. Возлюбленная Короля хевивейта непременно покорила публику свои волшебным образом, сообщает 24 канал.
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Очаровательная Екатерина Усик
Екатерина Усик приняла участие в необычной и очень атмосферной фотосессии. Жена Александра Усика попозировала на фоне раритетных автомобилей.
Для своего образа Екатерина использовала легкий макияж и интересный наряд. Возлюбленная украинского чемпиона надела белое и стильное платье-пиджак, показав стройные и длинные ноги.
Роскошная Екатерина Усик / Фото из инстаграма девушки
Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Бой между двумя звездными представителями хевивейта состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Недавно Екатерина Усик поделилась фотографиями с эффектной фотосессии. Возлюбленная Короля хевивейта предстала перед камерой в стильном длинном платье с открытым верхом.