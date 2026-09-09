Он поделился своим мнением на ютуб-канале iFL TV. Накануне "Цыганский король" бросил вызов украинцу и отметил, что готов к очередному поединку, отказавшись от запланированной встречи с Энтони Джошуа.
Реакция Рафаэля на желание Фьюри сразиться с Усиком
Рафаэль считает, что британец не может просто отменить уже достигнутые договоренности.
Я видел видео Тайсона Фьюри. Он несет полную чушь. Он говорит, что собирается драться с Александром Усиком: "Ты бы дрался со мной в третий раз? Я не буду проводить бой с Джошуа". Как будто он считает, что может просто взять и отказаться от уже подписанного соглашения,
– сказал журналист.
По его словам, условия соглашения предусматривают проведение боя Фьюри – Джошуа до конца 2026 года. При этом инсайдер отметил, что лично не видел контракта, но слышал соответствующую информацию от людей из окружения британского боксера.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Он не может отказаться от этого боя. По условиям того соглашения он не может отказаться от него – по крайней мере, судя по тому, что говорят люди из его окружения,
– добавил он.
Рафаэль также подчеркнул, что Фьюри сначала должен урегулировать ситуацию с Джошуа и только после этого сможет сосредоточиться на других соперниках.
Поэтому им нужно уладить вопрос с Джошуа. Если Тайсон Фьюри готов провести этот бой в Нью-Йорке и согласиться на новые условия, которые они предложат, – это уже дело Тайсона Фьюри. Если его все устраивает – прекрасно. Но это не означает, что Энтони Джошуа, Matchroom Boxing и Эдди Гирн должны соглашаться на то же самое,
– отметил эксперт.
Напомним, что Фьюри и Джошуа планировали провести бой в ноябре, однако переговоры о месте проведения и финансовых условиях зашли в тупик. После этого Фьюри переключил внимание на Усика.
Украинец дважды победил Фьюри в 2024 году: сначала раздельным решением судей, а в реванше – единогласным. После нового вызова со стороны британца Усик опубликовал видео с тренировки, фактически подтвердив готовность к третьему поединку.
При этом директор команды Усика Сергей Лапин ранее заявлял, что трилогия с Фьюри рассматривается. Украинец также намерен провести прощальный бой в США против Деонтея Уайлдера весной 2027 года.