"Он несет полную чепуху": известный журналист раскритиковал Фьюри за желание сразиться с Усиком

Известный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль раскритиковал бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Причиной послужили слова британца о возможном проведении третьего боя против Александра Усика.

Он поделился своим мнением на ютуб-канале iFL TV. Накануне "Цыганский король" бросил вызов украинцу и отметил, что готов к очередному поединку, отказавшись от запланированной встречи с Энтони Джошуа.

Реакция Рафаэля на желание Фьюри сразиться с Усиком

Рафаэль считает, что британец не может просто отменить уже достигнутые договоренности.

Я видел видео Тайсона Фьюри. Он несет полную чушь. Он говорит, что собирается драться с Александром Усиком: "Ты бы дрался со мной в третий раз? Я не буду проводить бой с Джошуа". Как будто он считает, что может просто взять и отказаться от уже подписанного соглашения,

– сказал журналист.

По его словам, условия соглашения предусматривают проведение боя Фьюри – Джошуа до конца 2026 года. При этом инсайдер отметил, что лично не видел контракта, но слышал соответствующую информацию от людей из окружения британского боксера.

Он не может отказаться от этого боя. По условиям того соглашения он не может отказаться от него – по крайней мере, судя по тому, что говорят люди из его окружения,

– добавил он.

Рафаэль также подчеркнул, что Фьюри сначала должен урегулировать ситуацию с Джошуа и только после этого сможет сосредоточиться на других соперниках.

Поэтому им нужно уладить вопрос с Джошуа. Если Тайсон Фьюри готов провести этот бой в Нью-Йорке и согласиться на новые условия, которые они предложат, – это уже дело Тайсона Фьюри. Если его все устраивает – прекрасно. Но это не означает, что Энтони Джошуа, Matchroom Boxing и Эдди Гирн должны соглашаться на то же самое,

– отметил эксперт.

Напомним, что Фьюри и Джошуа планировали провести бой в ноябре, однако переговоры о месте проведения и финансовых условиях зашли в тупик. После этого Фьюри переключил внимание на Усика.

Украинец дважды победил Фьюри в 2024 году: сначала раздельным решением судей, а в реванше – единогласным. После нового вызова со стороны британца Усик опубликовал видео с тренировки, фактически подтвердив готовность к третьему поединку.

При этом директор команды Усика Сергей Лапин ранее заявлял, что трилогия с Фьюри рассматривается. Украинец также намерен провести прощальный бой в США против Деонтея Уайлдера весной 2027 года.