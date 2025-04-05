Самовпевненість зашкалює: брат Ф'юрі заявив, що відправив би Джошуа на пенсію

Британський боксер Г'юї Ф'юрі розповів про свою боксерську мрію, яку хоче втілити у реальність. Родич Тайсона Ф'юрі назвав суперників, з яким хотів би розділити один ринг.

Двоюрідний брат "Циганського короля" назвав трьох боксерів. У цьому списку бажаних суперників знайшлось місце колишньому чемпіону світу Ентоні Джошуа, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

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Смілива заява Г'юї Ф'юрі

30-річний Г'юї Ф'юрі зробив самовпевнену заяву щодо свого можливого бою проти Ей Джея. Брат Тайсона Ф'юрі розповів, що міг би закінчити кар'єру Джошуа.

Я хочу великих боїв цього року, і я хочу, щоб моє ім'я було в списку претендентів на титул чемпіона світу в надважкій вазі. Я міг би закінчити кар'єру Ентоні Джошуа. Чжан Чжилей був би цікавий, так само як і Хргович,

– заявив родич "Циганського короля".

Довідка. За спиною 35-річного Ентоні Джошуа 32 бої на профі-рингу, у яких він здобув 28 звитяг (25 – нокаутом) при 4-х фіаско.

Відзначимо, що 4 квітня 2025-го року Г'юї достроково переміг нокаутом свого земляка Дена Гарбера по ходу п'ятого раунду. Це 30-та перемога у 33-х боях (17 – нокаутом) при 3-х поразках. Родич Ф'юрі програвав Джозефу Паркеру, Кубрату Пулєву та Алєксандру Повєткіну.