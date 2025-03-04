"Ніколи не переможе": легендарний боксер назвав бійця, якого Альваресу варто уникати

Сауль Альварес один з найкращих боксерів сучасності. "Канело" володіє чималою кількістю титулів. Серед чемпіонських поясів мексиканця є WBA, WBC та WBO у другій середній вазі.

Легендарний боксер Оскар Де Ла Хоя висловився щодо Сауля Альвареса. Колишній чемпіон світу, а нині промоутер, назвав суперника, якого "Канело" варто уникати, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

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З ким не варто битись Альваресу

Сауль Альварес бився з багатьма іменитими боксерами. Та лише одиниці змогли перемогти мексиканця за 66 поєдинків.

Промоутер вважає, що Саулю Альваресу не варто битись з Дмітрієм Біволом. На його думку, мексиканський боксер не зможе перемогти абсолютного чемпіона світу.

Він ні за що не переможе Бівола. Просто в жодному разі. Стилі роблять бої. Я дуже хотів би побачити перемогу мексиканця на рингу, але він ніколи не переможе Бівола,

– сказав Де Ла Хоя.

Нагадаємо, що Сауль Альварес вже бився проти Дмітрія Бівола у травні 2022 року. Тоді "Канело" зазнав другої поразки у кар'єрі, програвши Біволу у бою за титул чемпіона світу WBA у напівважкій вазі.