1 жовтня, 23:33
Доведеться зачекати: стало відомо, коли Канело повернеться після операції

Єгор Торяник
  • Сауль Альварес перенесе операцію на ліктьовому суглобі 23 жовтня 2025 року.
  • Мексиканський боксер підписав контракт з Riyadh Season на чотири бої, з яких залишилось провести два.

Сауль Альварес бився проти Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Канело поступився у бою з американським боксером та втратив статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Стало відомо, коли Сауль Альварес повернеться на ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Коли Альварес знову битиметься?

Сауль Альварес перенесе операцію ліктьовому суглобі 23 жовтня 2025 року. Згодом боксер розпочне курс відновлення та підготовка до повернення у професійний ринг.

Стали відомі строки повернення зіркового Канело. Мексиканський боксер знову з'явиться у ринзі не раніше другого або третього кварталу 2026 року (квітень – липень).

Нагадаємо, що Туркі Аль аш-Шейх повідомляв про те, що Сауль Альварес підписав контракт з Riyadh Season на чотири бої. Тепер за угодою мексиканському боксеру залишилос провести два поєдинки.

Що відомо про Альвареса?

  • Сауль Альварес поступився Теренсу Кроуфорду одноголосним рішенням суддів. Бій тривав усі 12 раундів – ця поразка стала третьою у кар'єрі Канело.

  • Раніше Давід Бенавідес висловився про Альвареса. Боксер заявив, що мексиканець боїться битися з ним через його силу.

  • Сауль Альварес ставив кошти на реванш Усик – Дюбуа – 500 тисяч доларів. У підсумку Канело заробив 630 тисяч доларів – 130 тисяч з них "чистими".