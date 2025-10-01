Сауль Альварес бився проти Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Канело поступився у бою з американським боксером та втратив статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Стало відомо, коли Сауль Альварес повернеться на ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Коли Альварес знову битиметься?

Сауль Альварес перенесе операцію ліктьовому суглобі 23 жовтня 2025 року. Згодом боксер розпочне курс відновлення та підготовка до повернення у професійний ринг.

Стали відомі строки повернення зіркового Канело. Мексиканський боксер знову з'явиться у ринзі не раніше другого або третього кварталу 2026 року (квітень – липень).

Нагадаємо, що Туркі Аль аш-Шейх повідомляв про те, що Сауль Альварес підписав контракт з Riyadh Season на чотири бої. Тепер за угодою мексиканському боксеру залишилос провести два поєдинки.

Що відомо про Альвареса?