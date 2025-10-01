Сауль Альварес дрался против Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Канело уступил в бою с американским боксером и потерял статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Стало известно, когда Сауль Альварес вернется на ринг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Когда Альварес снова будет драться?

Сауль Альварес перенесет операцию на локтевом суставе 23 октября 2025 года. Впоследствии боксер начнет курс восстановления и подготовку к возвращению в профессиональный ринг.

Стали известны сроки возвращения звездного Канело. Мексиканский боксер снова появится в ринге не раньше второго или третьего квартала 2026 года (апрель – июль).

Напомним, что Турки Аль аш-Шейх сообщал о том, что Сауль Альварес подписал контракт с Riyadh Season на четыре боя. Теперь по соглашению мексиканскому боксеру осталось провести два поединка.

Что известно об Альваресе?