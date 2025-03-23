"Бад надере дупу": відомий тренер назвав переможця бою Альварес – Кроуфорд

У 2025 році має відбутись чимало грандіозних поєдинків. У списку найочікуваніших боїв по праву знаходиться протистояння між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Потенційний бій Альварес – Кроуфорд активно обговорюють у боксерській спільноті. Браян Макінтайр поділився думками щодо майбутнього мегафайту, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

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Чи зможе Кроуфорд перемогти Альвареса

Тренер "Мисливця" розповів, як боксер готується до поєдинку проти Сауля Альвареса. Макінтайр підкреслив, що у них чимало часу, щоб пройти хороший тренувальний табір.

Браян Макінтайр наголосив, що він не може дочекати бою проти "Канело". Адже фахівець хоче довести, що Кроуфорд найкращий у світі та має найкращу команду серед усіх.

Це не довбаний бій за гроші. Всі можуть думати, що справа у грошах, але це не так. Бад надере дупу цьому виродку, от побачите,

– сказав Макінтайр.

Нагадаємо, що Сауль Альварес проведе у травні бій проти Вільяма Скулла. Після чого очікується офіційне оголошення поєдинку проти Теренса Кроуфорда.

Раніше Хасім Рахман поділився думками щодо бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Колишній чемпіон світу вважає, що "Мисливець" переможе "Канело" в очному протистоянні.