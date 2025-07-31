Сергій Богачук повернеться у ринг вже 13 вересня. Український боксер вийде у ринг у рамках андеркарду вогняного мегафайту між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом.

Вечір боксу прийме американський Лас-Вегас. Стало відомо, хто стане суперником Сергія Богачука у ринзі 13 вересня, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Діденко про БОКС.

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Хто стане суперником Сергія Богачука?

Український боксер проведе бій проти представника американського боксу Брендона Адамса.

Цікаво, що боксери вже ділили один ринг у Пуерто-Рико. 4 березня 2021 року Адамс переміг Богачука технічним нокаутом у 8-му раунді. Це була дебютна поразка для українця, який перед тим провів серію із 18-ти поспіль переможних поєдинків.

До слова. Вечір боксу у Лас-Вегасі транслюватиме у прямому ефірі медіасервіс Netflix.

Відзначимо що за спиною Богачука вже 28 боїв на профі-рингу, у яких він здобув 26 перемог (24 – нокаутом) при 2-х поразках. Другого фіаско Сергію завдав 10 серпня 2024 року Вірджил Ортіс. Востаннє Богачук виходив у ринг 17 травня 2025 року, коли за одноголосним рішенням суддів переміг американця Майкла Фокса: 98-92 та 97-93 (двічі).

Натомість Брендон Адамс вже провів у професіоналах 29 поєдинків: 25 звитяг (16 – нокаутом) та 4 поразки.